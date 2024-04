Kehrig (dpa/lrs) - Auf der Rastanlage Elztal-Nord in Kehrig im Landkreis Mayen-Koblenz hat es am Montagmorgen einen schweren Auffahrunfall mit drei beteiligten Lastwagen gegeben. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, ist ein Fahrer im Führerhaus seines Lasters eingeklemmt worden. Die Hintergründe des Unfalls sowie weitere Details waren noch unklar.

OTS Polizei