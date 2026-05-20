Von Donnerstag an zeigt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder vermehrt die Sonne. Richtung Wochenende werden Temperaturen von örtlich fast 30 Grad erwartet.

Offenbach/Main (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland immer wärmer. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Mittwoch bei Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad gebietsweise verregnet. In Hochlagen werden Werte um 16 Grad erwartet. Es ist wechselnd bis stark bewölkt, auch Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel sind laut DWD nicht ausgeschlossen.

In der kommenden Nacht ist es bei Temperaturen zwischen 10 und 7 Grad gering bis wechselnd bewölkt, der Himmel klart zunehmend auf. Der Donnerstag zeigt sich dann zunächst stark bewölkt und im Tagesverlauf vermehrt sonnig. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad, in Hochlagen um 20 Grad.

Temperaturen nähern sich ab Freitag der 30-Grad-Marke

In der Nacht auf Freitag bleibt es bei 11 bis 6 Grad meist klar. Im Tagesverlauf ist es trocken und sonnig. Dabei werden laut den Wetterexperten sommerliche Werte zwischen 26 und 29 Grad erwartet. In Hochlagen wird es mit Temperaturen um 25 Grad ebenfalls sehr warm.