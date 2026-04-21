Es bleibt zunächst grau in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Zur Wochenmitte hin zeigt sich das Wetter zunehmend freundlicher und die Temperaturen steigen.

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach einem in Teilen grauen und nassen Wochenstart sollten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiterhin nicht auf den Regenschirm verzichten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist im Tagesverlauf mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen. Bei Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad bleibt der Himmel bewölkt.

In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt bis klar, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 0 Grad, in Bodennähe kann es vereinzelt leichten Frost geben. Am Mittwoch darf dann der Regenschirm zu Hause bleiben - die Meteorologen erwarten verbreitet Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad, in Hochlagen um 14 Grad.

Temperaturen steigen örtlich auf über 20 Grad

Die Nacht zum Donnerstag verläuft klar oder nur gering bewölkt bei Werten zwischen 6 und 1 Grad. In Tallagen ist mit leichtem Frost bei Temperaturen um minus 1 Grad zu rechnen. Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 18 und 22 Grad. Erneut bleibt es sonnig und trocken.