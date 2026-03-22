Mit frisierten Rollern und ohne Führerschein liefern sich zwei Jugendliche eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Wie die Polizei die Fahrer doch noch ausfindig machen konnte.

Linz/ Bad Hönningen (dpa/lrs) - Ohne Führerschein und ohne Versicherung: Zwei Jugendliche haben sich in Linz am Rhein (Landkreis Neuwied) auf frisierten Rollern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Ausgangspunkt dieser sei eine Verkehrskontrolle gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach habe einer der Rollerfahrer die Anhaltesignale der Beamten ignoriert, während der zweite Jugendliche durch seine Fahrweise den Streifenwagen blockiert habe. Beiden Fahrern sei zunächst die Flucht gelungen. Mit Hilfe eines notierten Kennzeichens konnte die Polizei nach eigenen Angaben einen der Jugendlichen bei sich zu Hause in Bad Hönningen antreffen. Der 17-Jährige habe auch den zweiten Fahrer, einen 16-jährigen Jugendlichen, benannt.

Grund für die Flucht sei gewesen, dass «die Roller offensichtlich getuned» waren und deutlich schneller als erlaubt fuhren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Einer der Roller sei zudem nicht versichert gewesen. Beide Jugendliche besaßen keinen gültigen Führerschein.