Die Betriebe melden wieder mehr offene Jobs. Der Stellenbestand liegt aber deutlich unter dem Vorjahreswert.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der Menschen ohne Job ist im Saarland leicht gesunken. 39.000 arbeitslose Menschen seien im Mai gezählt worden, teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mit. Das sind 600 oder 1,5 Prozent weniger als einen Monat zuvor.

Die Arbeitslosenquote lag im Saarland bei 7,3 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 7,5 Prozent und vor einem Jahr 7,4 Prozent. Stichtag für die Daten war der 12. Mai.

Unternehmen melden mehr offene Stellen

Die Entwicklung bringe auf dem Arbeitsmarkt etwas Entlastung, aber noch keine Entwarnung, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Benjamin Wehbring. Die saarländischen Betriebe hätten zwar mehr Stellen gemeldet. Gleichzeitig liege der Stellenbestand gut neun Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die Unternehmen hätten im Saarland 1.700 neue Arbeitsstellen im Mai gemeldet, teilte der Geschäftsführer mit. Das entspreche 300 Stellen oder 22,6 Prozent mehr als im Vormonat April. Insgesamt waren im Mai den Angaben zufolge 7.600 offene Arbeitsstellen registriert. Das sind 800 Stellen oder 9,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Offene Stellen in der Zeitarbeit und im verarbeitenden Gewerbe

Die meisten Stellen waren im Land in der Zeitarbeit, im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, dem Handel sowie im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen gemeldet.