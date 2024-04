Die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht länger gegen den früheren Ahrtal-Landrat wegen möglicher Fehler bei der Ahrtal-Flut. Sein Anwalt sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt.

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) - Der Anwalt des früheren Ahr-Landrats Jürgen Pföhler (CDU) hat die Einstellung der Ermittlungen zur Ahrtal-Flutkatastrophe als nicht überraschend bezeichnet. «Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass eine strafrechtliche Verantwortung von Herrn Dr. Pföhler unter keinem Gesichtspunkt in Betracht kommt. Diese Einschätzung hat sich als zutreffend bestätigt», sagte Rechtsanwalt Olaf Langhanki am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Für uns ist die Angelegenheit abgeschlossen. Wir gehen zwar davon aus, dass gegen die Einstellungsentscheidung der Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt wird. Wir gehen aber nicht davon aus, dass das zu irgendeiner Änderung in der Sache selbst führen wird.»

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte zuvor mitgeteilt, dass bei den Ermittlungen kein strafrechtlich relevantes Verhalten von Pföhler sowie einem Mitarbeiter aus dem Krisenstab in der Flutnacht festgestellt worden sei.