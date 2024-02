Fast jede sechste Stelle wird nur mit rund 13 Euro pro Stunde vergütet, der Durchschnittsverdienst liegt bei knapp 20 Euro.

Bad Ems (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz ist der Anteil der Niedriglohn-Jobs zurückgegangen. Er sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwei Prozentpunkte auf 18 Prozent im April 2023, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Die Schwelle zum Niedriglohn lag im April 2023 bei 13,04 Euro brutto, 312.000 Stellen wurden so gering vergütet.

115.000 Jobs wurden mit dem gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro bezahlt. Ein Jahr zuvor waren 40.000 Stellen vom Mindestlohn betroffen gewesen - damals lag dieser allerdings noch bei 9,82 Euro. Der mittlere Stundenlohn betrug im April vergangenen Jahres 19,56 Euro brutto.

Generell arbeiteten in den niedrig bezahlten Jobs mehr Frauen, ihr Anteil lag bei rund 58 Prozent.

