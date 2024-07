Anne Spiegel verließ beim Umgang mit der Ahrflut ihr Instinkt. Sie ist klug beraten, jetzt nicht in den Politikbetrieb zurückkehren zu wollen.

Anne Spiegel hatte vieles, was für eine große Politikkarriere hilfreich sein kann: diese junge Frau, der Mann sorgt daheim für die vier gemeinsamen Kinder, sie ist erst aktiv in Mainz als Umweltministerin, dann in Berlin als Bundesfamilienministerin – eine Wonder Woman mit grünem Parteibuch. Auch deshalb wurde die Frau aus Speyer von ihrer Partei als neuer Star gefeiert.

Doch ihr Umgang als Landesministerin mit der Ahrflut brachte den tiefen Fall. Dass Spiegel sich über zwei Jahre nach ihrem Rücktritt nach Wochen der Spekulation um ihre Person dazu entschieden hat, nicht bei der nächsten Bundestagswahl kandidieren zu wollen, ist klug.

Kurz nach der Flut ging es in den Urlaub

Die Ahrkatastrophe war eine Tragödie bis dahin in Rheinland-Pfalz ungekannten Ausmaßes. 136 Menschen starben. Und während die Menschen in den Schlammmassen noch nach ihren Angehörigen suchten, reiste Spiegel mit ihrer Familie in den Frankreich-Urlaub, was später herauskam und ausschlaggebend war für ihren Abtritt in Berlin.

Die