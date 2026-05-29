Noch ist nicht klar, warum sich der Anhänger bei voller Fahrt auf einer Kreisstraße selbstständig machte. Für einen E-Roller-Fahrer hatte das schlimme Folgen.

Korlingen (dpa/lrs) - Ein Anhänger, der sich von einem Auto gelöst hat, hat bei voller Fahrt einen E-Roller-Fahrer erfasst und schwer verletzt. Der Pkw war auf der Kreisstraße 57 in Korlingen ( Kreis Trier-Saarburg) unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Warum sich während der Fahrt der Anhänger selbstständig machte, ist noch nicht klar. Er schleuderte samt Ladung nach links und erfasste den E-Scooter-Fahrer, der laut Polizei auf dem linken Seitenstreifen unterwegs war.

Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht, die K57 musste voll gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Trier gab ein Gutachten in Auftrag, das nun die Unfallursache aufklären soll.