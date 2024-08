In kurzem Abstand werden am Wochenende in Oppenheim vier Frauen von einer unbekannten Person angegriffen. Die Polizei hat eine Verdächtige ermittelt - aber sie schweigt.

Oppenheim (dpa/lrs) - Nach Angriffen auf vier Frauen in Oppenheim im Landkreis Mainz-Bingen hat die Polizei eine Tatverdächtige ermittelt. Es handele sich um eine 31-jährige Frau, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie mache zurzeit keine Angaben zur Sache.

Am Montagabend sei die Wohnung der Tatverdächtigen durchsucht worden. Dort seien Gegenstände sichergestellt worden, hieß es. Weitere Details teilte die Polizei nicht mit. Sie rief mögliche Zeugen dazu auf, sich bei der Polizei zu melden.

Die Angriffe ereigneten sich in der Nacht auf Sonntag. Die Verdächtige soll nach einer Auseinandersetzung mit zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren mit einer gefüllten Flasche nach den beiden geschlagen haben. Die 15-Jährige sei dabei leicht im Gesicht verletzt worden. Die 17-Jährige erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später seien eine 21-Jährige und ihre 31-jährige Schwester von einem unbekannten Gegenstand im Gesicht getroffen und schwer verletzt worden.