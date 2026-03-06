Südwest Angriff auf 87-Jährigen - Senior kommt ins Krankenhaus

Nach einem Streitgespräch eskaliert die Situation: Ein 21-Jähriger soll den Mann von hinten angegriffen, getreten und geschlagen haben.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein 87 Jahre alter Mann ist in Ludwigshafen angegriffen, getreten und geschlagen worden. Zu dem Angriff sei es am Nachmittag nach einem kurzen Streitgespräch gekommen, das der Senior mit einem 21-Jährigen geführt habe, teilte die Polizei mit. Demnach griff der junge Mann den 87-Jährigen von hinten an, dieser stürzte zu Boden.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den mutmaßlichen Täter ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 21-Jährige kam in Gewahrsam, wie es hieß.

