Ein ausgelöster Rauchmelder und das schnelle Handeln von Nachbarn verhinderten größeren Schaden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Angebranntes Essen hat in einer Wohnung in Ludwigshafen zu so starker Rauchentwicklung geführt, dass zwei Bewohner leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Ein Rauchmelder im Stadtteil Friesenheim alarmierte die Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit leichten Einschränkungen könne die betroffene Wohnung weiterhin genutzt werden, hieß es weiter. Grund für den geringen Schaden sei neben dem Auslösen des Rauchmelders auch das Handeln aufmerksamer Nachbarn, teilte die Feuerwehr mit.