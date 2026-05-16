An einem unbeschrankten Bahnübergang im Westerwald überquert ein Auto die Gleise. Ein Zug naht - und der Zugführer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Dernbach (dpa/lrs) - Ein Auto ist in Dernbach im Westerwaldkreis an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Regionalzug erfasst worden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Polizei Montabaur mitteilte.

Die zwei Insassen des Autos hätten am späten Vormittag den eingleisigen Bahnübergang überqueren wollen und den herannahenden Zug offensichtlich übersehen. Nach der Kollision sei der Wagen etwa 25 Meter weit mitgeschleift worden und habe einen Totalschaden erlitten. Der Zug wurde leicht beschädigt, er konnte seine Fahrt ebenfalls nicht mehr fortsetzen.

Bahnstrecke nach Sperrung wieder freigegeben

Nach dem Unfall blieb die Zugstrecke zunächst gesperrt. Auch der Bahnübergang war für den regulären Verkehr nicht nutzbar. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, wurde die Sperrung inzwischen aufgehoben.