St. Ingbert (dpa/lrs) - Nach einem Gasleck ist am Montag das Amtsgericht im saarländischen St. Ingbert geräumt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Mitarbeiter am frühen Nachmittag Gasgeruch wahrgenommen. Mitarbeiter der Stadtwerke entdeckten im Keller ein kleineres Gasleck an einem Schieber. Laut Feuerwehr wurde die Gaszufuhr unterbrochen und das Gebäude gut gelüftet. Nach rund einer halben Stunde habe das Gericht wieder betreten werden dürfen. «Mehrere Passanten begaben sich in Gefahr, weil sie die Absperrung missachteten und den Anweisungen der Rettungskräfte nicht Folge leisteten», teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

