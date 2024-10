Der Austausch habe gezeigt, dass es schneller Hilfen, aber auch langfristiger Unterstützung bedarf, hieß es in einer Mitteilung der drei Fraktionen. Weiter unterstützt werden soll demnach auch die Forschung an den Dienstleistungszentren Rheinpfalz und Rheinhessen-Nahe-Hunsrück zum Weinbau im Klimawandel.

Mainz (dpa/lrs) - Die regierungstragenden Ampel-Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag wollen angesichts der schwierigen Lage vieler Winzerinnen und Winzer Verbesserungen bei der Förderung von Versicherungsmöglichkeiten für die Branche erarbeiten. Ziel sei es, diese schon im Doppelhaushalt für 2025/26 zu verankern, kündigten die weinbaupolitischen Sprecher Florian Maier ( SPD ), Jutta Blatzheim-Roegler (Grüne) und Marco Weber ( FDP ) nach einem Treffen mit Vertretern der Weinbaubranche in Mainz an.

Der Klimawandel, steigende Kosten und rückläufiger Weinkonsum machen der in Rheinland-Pfalz so wichtigen Weinbaubranche zu schaffen. Die Ampel-Fraktionen wollen zuerst an einem Punkt ansetzen.

