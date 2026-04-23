Ein rätselhafter Schriftzug auf der Schultoilette sorgt für einen Polizeieinsatz – doch die Beamten können Entwarnung geben. Was steckt hinter der Amokdrohung in Wittlich?

Wittlich (dpa/lrs) - Eine Amokdrohung nach einer Wette unter Schülern hat an einem Gymnasium in Wittlich für Aufregung gesorgt. In einer Schultoilette war am Mittwoch der Schriftzug «Amoklauf Am: 24.4.26» entdeckt worden, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte. Bei den Ermittlungen konnte eine Schülerin als mutmaßliche Verursacherin festgestellt werden. Der Schriftzug geht demnach auf eine Wette zurück. «Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr einer Amoktat.» Die Polizei will am Freitag dennoch an der Schule Präsenz zeigen.