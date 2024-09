Bei den Freien Wählern wird kräftig gestritten - persönlicher Zwist dominiert den Parteitag. Dort wird auch ein Fraktionsaustritt angekündigt.

Kordel (dpa/lrs) - Der erst im Sommer in die rheinland-pfälzische Landtagsfraktion der Freien Wähler eingetretene Bernhard Alscher hat seinen Rückzug angekündigt. Er werde diesen in der kommenden Woche schriftlich erklären, sagte er beim Landesparteitag der Freien Wähler in Kordel (Landkreis Trier-Saarburg). Sein Landtagsmandat will Alscher behalten.

Der frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld war im Juli für den mittlerweile ins Europaparlament gewechselten früheren Fraktionsvorsitzenden Joachim Streit in die Fraktion nachgerückt. Zuletzt hatte Alscher in mehreren Medien deutliche Kritik am derzeitigen Fraktionschef Helge Schwab geübt.