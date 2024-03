Eine Fahrt in falscher Richtung auf der Autobahn 48 endet mit einem Unfall mit mehreren Schwerverletzten. Sie sind inzwischen alle wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Zwei Tage nach einem Falschfahrer-Unfall auf der Autobahn 48 sind alle Verletzten wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Am Samstag war demnach ein 55-Jähriger bei Bendorf im Landkreis Mayen-Koblenz auf die Autobahn aufgefahren. Aus zunächst unbekannten Gründen wendete er und wurde damit zum Falschfahrer. In einer Kurve stieß der Mann in seinem Wagen kurz darauf nahezu frontal mit dem Auto eines 39-Jährigen zusammen, der unverletzt blieb. Im Auto des 55-Jährigen erlitten vier der sechs Insassen, darunter zwei kleine Kinder, schwere Verletzungen. Eines der drei und vier Jahre alten Kinder hatte ersten Erkenntnissen nach ungesichert auf dem Schoß der Beifahrerin gesessen.

