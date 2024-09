Ein 25-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und wird beim Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte er Alkohol getrunken.

Habscheid (dpa/lrs) - Beim Aufprall auf einen Lastwagen ist ein 25-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall geschah kurz vor Mitternacht auf der A60 in der Nähe von Habscheid (Kreis Bitburg-Prüm), wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer war demnach in den Gegenverkehr geraten. Von dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Der 25-Jährige ist nach Angaben der Polizei alkoholisiert gewesen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, der andere Fahrer blieb unverletzt. Die A60 musste vorübergehend gesperrt werden, es wurde eine Umleitung eingerichtet.