Vier Nackte nachts in der Sauna - ein Mitarbeiter eines Schwimmbads in Mutterstadt macht eine überraschende Entdeckung. Der Vorfall sorgt für Rätselraten.

Mutterstadt (dpa/lrs) - Endlich mal die Sauna für sich haben - so oder so ähnlich mögen vier Menschen gedacht haben, die in der Nacht auf Sonntag unerlaubt die Sauna eines Schwimmbads im pfälzischen Mutterstadt betraten. Sie lösten allerdings gegen 5 Uhr morgens einen elektronischen Alarm aus, sodass ein Mitarbeiter zum Nachsehen kam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er stieß auf drei unbekleidete Männer und eine nackte Frau. Der Mitarbeiter rief die Polizei, doch vor deren Eintreffen konnten die ungebetenen Gäste flüchten. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. Wie die vier Personen in das Gebäude eingedrungen waren, war den Angaben zufolge zunächst völlig unklar. Einbruchsspuren wurden nicht entdeckt.

Pressemitteilung