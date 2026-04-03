Nach der überraschenden Entmachtung von AfD-Fraktionschef Bollinger drei Tage nach der erfolgreichen Landtagswahl spricht der 49-Jährige über seine Zukunft als Parteichef.

Die AfD nimmt für sich in Anspruch, anders als andere Parteien zu sein. Dafür hat sie in der vergangenen Woche einen Beweis geliefert: Drei Tage nach der erfolgreichen Landtagswahl, bei der die Partei auf 19,5 Prozent kam, hat sie ihrem Spitzenkandidaten, Landeschef Jan Bollinger, die Wiederwahl als Fraktionschef verweigert. 18 Personen votierten für den Landtagsneuling, den bisherigen Fraktionsgeschäftsführer Michael Büge, nur sechs für Bollinger.

Die Frage, die sich seitdem aufdrängt, ist die nach seiner Zukunft als Parteivorsitzender. Seit 2022 steht er an der Spitze der Landespartei. Seine beiden Vorgänger, Michael Frisch und Uwe Junge, sind nach ihren Entmachtungen aus der Partei ausgetreten.

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Im Juni steht erneut ein Parteitag mit Vorstandswahlen an. Der Landesvorstand habe sich bei seiner Sitzung am vergangenen Samstag nicht mit der Personalfrage beschäftigt, sagte Robin Classen, Vorstandsmitglied, Parteisprecher und ebenfalls neu gewählter Abgeordneter gegenüber der RHEINPFALZ. Es sei lediglich eine erste Auswertung des Wahlkampfs vorgenommen worden. Classen hat nach eigenen Angaben Bollinger in der Fraktionssitzung gewählt. „Natürlich bedaure ich es, dass mein Kandidat keine Mehrheit erhalten hat. Genau wie Dr. Bollinger nehme ich das demokratische Wahlergebnis aber natürlich an, wünsche Herrn Büge viel Erfolg und werde ihn als Fraktionsvorsitzenden nach Leibeskräften unterstützen.“

Unterschwellig geäußerte Kritik, Bollinger habe für einzelne Wahlkampfveranstaltungen zu viel Geld ausgegeben, wies der Spitzenkandidat zurück: „Das Wahlkampfbudget des Landesverbandes wurde klar eingehalten.“ Er hatte es vor der Wahl auf 600.000 Euro beziffert.

"Über eine erneute Kandidatur für den Landesvorsitz werde ich mir in den nächsten Monaten Gedanken machen.“

Auf die Frage, ob er im Juni erneut als AfD-Landesvorsitzender kandidieren will, sagte Bollinger: „Ich erhalte viel Zuspruch von Mitgliedern und Bürgern, die mich zum Spitzenkandidaten und in den Landtag gewählt haben und nicht nachvollziehen können, warum ich drei Tage nach einem solchen historischen Wahlerfolg nicht wieder zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden bin. Über eine erneute Kandidatur für den Landesvorsitz werde ich mir in den nächsten Monaten Gedanken machen.“

Gedanken macht sich auch der bisherige stellvertretende Parteivorsitzende, der Vizechef der Bundestagsfraktion, Sebastian Münzenmaier. Er ist als Nachfolger im Gespräch und sagte auf die Frage nach einer möglichen Kandidatur, dass sich in den nächsten Wochen zeigen werde, welche Konsequenzen aus der sehr eindeutigen Entscheidung in der Fraktion zu ziehen seien.

Büge ist wie Münzenmaier und Damian Lohr, der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, oder auch Joachim Paul, der neu zum stellvertretenden Fraktionschef gewählt wurde, Mitglied einer Burschenschaft, die unter Rechtsextremismusverdacht steht oder stand. Ist seine Wahl ein Zeichen, dass sich die AfD den Vorfeldorganisationen der Partei, in diesem Fall den Burschenschaften weiter öffnet? Dazu sagte Bollinger: „Die AfD ist eine Volkspartei für viele Bevölkerungsgruppen und Interessengruppen. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass es eine strukturelle Trennung zwischen Parteiarbeit und Aktivismus gibt.“