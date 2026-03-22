Erstmals könnte die AfD in einem westdeutschen Bundesland die 20-Prozent-Marke knacken. In Rheinland-Pfalz hat die Partei nach ersten Prognosen die höchsten Zuwächse bei der Landtagswahl bekommen.

Mainz (dpa) - Die AfD kann nach den ersten Hochrechnungen für die Wahl in Rheinland-Pfalz mit dem besten Ergebnis bei einer Landtagswahl in einem westdeutschen Bundesland rechnen. «Wir haben einfach auch dargelegt, dass unser Land Probleme hat und dass es eine Partei braucht, die für die Bürger Politik macht und für das eigene Land», sagte der rheinland-pfälzische AfD-Landtagsfraktionschef und Spitzenkandidat, Jan Bollinger, über den Wahlerfolg.

«Die CDU kann sich jetzt überlegen, ob sie den roten Filz abschaffen will oder Teil des roten Filzes werden will, ob sie schwarz-rot-grüne Politik fortsetzen will. Denn sie hat ja keine Alternative, wenn sie an ihrer Brandmauer festhält, muss deshalb linke Politik machen», sagte der AfD-Politiker. «Auch aus der Opposition heraus können wir viel bewegen.»

In Rheinland-Pfalz konnte die Partei nach ersten Hochrechnungen ihr Ergebnis von der vorherigen Landtagswahl mehr als verdoppeln, 2021 war sie auf 8,3 Prozent gekommen. Zuvor war der AfD in Baden-Württemberg mit 18,8 Prozent ihr bisher bestes Landtagswahl-Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland erreicht.