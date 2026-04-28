Die rheinland-pfälzische AfD reagiert mit einer Kampagne auf die geplante Verfassungsänderung, bei der die Hürde für Untersuchungsausschusses erhöht werden soll.

Bevor sich am Mittwoch der rheinland-pfälzische Landtag in seiner alten Zusammensetzung trifft, um in erster Lesung über die Änderung der Verfassung zu beraten, stellten am Dienstag der designierte AfD-Fraktionschef Michael Büge, der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Damian Lohr, und der stellvertretende Landesvorsitzende Sebastian Münzenmaier eine Kampagne gegen die geplante Änderung vor. Auf Flugblättern, Plakaten und in einem KI-generierten Film beschimpfen sie die Parlamentarier von CDU, SPD und Grünen, die die Verfassungsänderung federführend ins Parlament eingebracht haben, als „Totengräber“ der Demokratie und verlinken zu deren Mailadressen.

Nach der Verfassungsänderung soll es künftig eines Viertels der Abgeordneten bedürfen, um einen Untersuchungsausschuss zu erzwingen, nicht mehr eines Fünftels. Begründet wird dieser Vorstoß mit einer Sorge um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments und der Landesregierung. Faktisch könnte die AfD mit ihren künftig 24 Abgeordneten nach geltendem Recht alleine Untersuchungsausschüsse einsetzen, nach geplantem neuen Recht nicht mehr. Angekündigt hat die vom Verfassungsschutz beobachtete Partei einen Corona-U-Ausschuss, einen zur umstrittenen Beurlaubung von Staatssekretären und am Dienstag einen zur Vergabepraxis von Landesaufträgen – allerdings nicht alle auf einmal, wie Lohr betonte.

Den Landesverband koste die Kampagne eine vierstellige Summe, sagte Münzenmaier. Weil er sie verantworte, nehme er an der Pressekonferenz teil und nicht Landeschef Bollinger, sagte Münzenmaier auf Nachfrage. Bollinger war kurz nach der erfolgreichen Landtagswahl als Fraktionschef gestürzt worden, im Juni steht ein Parteitag mit Vorstandswahl an.