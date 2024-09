Deutschlandweit werden 40 Rastanlagen entlang der Autobahnen getestet. Jede Fünfte von ihnen erhält gute Bewertungen, eine davon befindet sich in Rheinland-Pfalz.

Koblenz (dpa/lhe) - Bei einem Raststättentest entlang der Autobahnen sind Anlagen in Rheinland-Pfalz mit «gut» und «ausreichend» bewertet worden. Die beste Bewertung habe die Anlage Brohltal-West an der A61 erhalten, teilte der ADAC in Koblenz mit. Die Tester hätten unter anderem die sauberen Toiletten, die große Auswahl an Speisen im Restaurant und den abwechslungsreichen Kinderspielplatz gelobt. Negativ seien unter anderem die überfüllten Mülleimer und die relativ teuren Preise im Tankstellenshop aufgefallen.

Ein Kinderspielplatz oder eine -spielecke fehlte den Testern auf der Raststätte Dannstadt-West (A61). Zudem sahen die Toiletten an den Testtagen zum Teil schmutzig aus. Positiv bewertet wurden hier unter anderem die günstigen Preise im Restaurant.

Auf der Rastanlage Fernthal-West (A3) bemängelten die Tester unter anderem ebenfalls die zum Teil schmutzig aussehenden Toiletten. Positiv bewertet wurde die Spielecke im Restaurant, zudem fiel die große Auswahl an Speisen positiv auf.

Der ADAC testete insgesamt 40 Rastanlagen entlang deutscher Autobahnen, jede Fünfte wurde mit «gut» bewertet. Für den Test wurden die Raststätten von April bis Juli jeweils viermal besucht.