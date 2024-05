Rund um Fronleichnam ist vielerorts mit Staus zu rechnen - laut ADAC vor allem hinter den Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz.

Zu Fronleichnam erwartet der ADAC ab Mittwoch dichteren Verkehr auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Autofahrerinnen und -fahrer aus Rheinland-Pfalz müssen vor allem hinter den Landesgrenzen mit Staus rechnen, wie der ADAC Mittelrhein in Koblenz am Dienstag mitteilte. Als staugefährdet gelten demnach die Autobahnen rund um den Kölner Ring, die A3 vor dem Frankfurter Kreuz sowie die A8 ab Karlsruhe in Richtung Süden.

Durch den Feiertag am Donnerstag und das verlängerte Wochenende wird ein hohes Verkehrsaufkommen in Richtung Süden und zu den Küsten erwartet. Auch am Sonntag, wenn viele Reisende aus einem Kurzurlaub zurückkehren dürften, könnte es Staus geben.

Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen kann es auf der A61 insbesondere im Hunsrück eng werden, da bei Rheinböllen zwei Brücken neu gebaut werden. Zwischen Boppard und Pfalzfeld könne es zudem in beiden Richtungen wegen einer Fahrbahnerneuerung zu Behinderungen kommen. Dasselbe gilt für die Anschlussstelle Emmelshausen zwischen Koblenz und Ludwigshafen, wo ebenfalls Bauarbeiten stattfinden.

