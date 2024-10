In den anstehenden Herbstferien fahren die einen zum Wandern, die anderen fliegen ans Meer. Auf den Autobahnen rechnet der ADAC mit viel Betrieb. Auf manchen Bahnstrecken wird gebaut.

Mainz (dpa/lrs) - An die deutsche Küste, ganz weit weg ins Warme oder doch lieber in die Berge? Wenn am kommenden Wochenende die Herbstferien in Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnen, machen sich Menschen überall im Land auf den Weg in den Urlaub. Der ADAC rechnet bereits ab Freitagnachmittag mit vollen Straßen. Denn auch das Nachbarland Hessen startet in die schulfreie Zeit. Für Bahnreisende kommen Bauarbeiten hinzu.

Besonders voll könnte es laut ADAC am Wochenende auf der Autobahn 61 zwischen Mönchengladbach und Koblenz werden, nicht zuletzt aufgrund vieler Baustellen und Brückenarbeiten. Auch auf den Fernverbindungen über die A3, A5 und A7 könnte es zu längeren Wartezeiten im Stau kommen.

Andrang am Frankfurter Flughafen

Ab Freitag erwartet der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rund 200.000 Passagiere täglich. Höhepunkt könnte demnach der Sonntag mit 204.000 Passagieren werden. Im Herbst 2023 kamen bis zu 205.000 Fluggäste täglich.

Zu den beliebtesten Zielen zählen die klassischen «Warmwasserziele» wie Spanien mit den Balearen und Kanaren, Griechenland, Türkei und Italien. Aber auch Ziele in den USA, Kanada, im südlichen Afrika und in der Karibik seien gefragt, teilte eine Sprecherin mit.

Bauarbeiten bei der Bahn

Die Bahn nutzt die Herbstferien für Bauarbeiten, da dann laut einer Bahnsprecherin deutlich weniger Pendler und Schüler unterwegs sind. Neben der Modernisierung von Gleisen und Weichen liege ein Schwerpunkt auf der Erneuerung der Leit- und Sicherungstechnik für moderne Stellwerke. Auf der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt müssen sich Bahnreisende auf längere Fahrtzeiten einstellen. Die sogenannte Riedbahn wird noch bis Dezember generalsaniert. Die Strecke ist gesperrt. Der Fernverkehr wird über Worms und Mainz beziehungsweise über Darmstadt umgeleitet.

Baustellen auf der A61

Stauprognose ADAC