Der Bischof von Trier betont in einer Predigt die Kraft von Ostern. Diese könne zu einem stärkeren Glauben führen.

Trier (dpa/lrs) - Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat den Weckruf betont, der von Ostern ausgehe. «Ostern will unseren Glauben und unsere Hoffnung neu beleben», sagte er am Sonntag im Trierer Dom laut vorab verbreiteter Predigt. Durch eine Ende 2023 vorgestellte Befragung von katholischen und evangelischen Kirchenmitgliedern könne man den Eindruck gewinnen, dass ein «Absterben des Glaubens» vorbestimmt sei. Dies hieße jedoch, der Kraft des österlichen Lebens nicht zu trauen, sagte Ackermann der Mitteilung des Bistums zufolge.

Wichtig sei es, sich nicht in Trauer und Ratlosigkeit einzunisten. Wie damals am ersten Ostertag sei der Auferstandene auch in unserer Zeit unterwegs zu uns Menschen. «Wir müssen ihm nur Gelegenheit geben, dass er auch uns treffen kann, uns überraschen und zu einem neuen und vertieften Glauben führen kann», sagte Ackermann.