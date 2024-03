Dieblich (dpa/lrs) - Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 49 bei Dieblich (Landkreis Mayen-Koblenz) schwer verletzt worden. Der Achtjährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, er befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Unfall ereignete sich, als der Junge an der Einmündung Kondertal einen Bus verließ und versuchte, hinter diesem die B49 zu überqueren. Dabei wurde er vom Wagen einer Autofahrerin erfasst und durch den Aufprall schwer verletzt. Fahrerin und Kind wurden ins Krankenhaus gebracht. Die B49 war zunächst für drei Stunden voll gesperrt.

Mitteilung der Polizei