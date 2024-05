In einem Patientenzimmer gerät eine Matratze in Brand. Mehrere Menschen werden verletzt. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses löscht die Flammen.

Speyer (dpa) - Bei einem Zimmerbrand in einem Krankenhaus in Speyer sind in der Nacht zum Mittwoch acht Menschen verletzt worden. Drei Patienten und fünf Mitarbeiter trugen leichte Verletzungen davon, sagte Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann am Mittwoch. Dabei gehe es um Rauchvergiftungen; eine Person zog sich zudem leichte Verbrennungen zu. In einem Patientenzimmer war laut Polizei aus zunächst unbekannter Ursache eine Matratze in Brand geraten. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Ein Krankenhausmitarbeiter löschte die Flammen. Patienten im betroffenen Bereich wurden in angrenzende Gebäudeteile gebracht, hieß es in einer Mitteilung der Stadt Speyer. Der Krankenhausbetrieb laufe regulär weiter. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Mitteilung Polizei