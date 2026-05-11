Bei einem Schwelbrand in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach werden acht Menschen verletzt, vier davon schwer. Die Polizei ermittelt nun die Ursache und prüft, ob ein strafbares Verhalten vorliegt.

Wöllstein (dpa/lrs) - Acht Menschen sind bei einem Schwelbrand in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach im Landkreis Alzey-Worms verletzt worden, vier davon schwer. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge waren unter den Verletzten vier Insassen der JVA und vier Bedienstete. Alle vier Insassen seien schwer verletzt worden, eine Person sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Der Notfall sei am frühen Morgen gemeldet worden, in einer Zelle habe es einen Schwelbrand einer Matratze gegeben. Zwar seien die Matratzen in der Einrichtung nicht brennbar, jedoch sorgten sie für eine starke Rauchentwicklung, so der Sprecher. Die Feuerwehr habe den Einsatz zügig beenden können. Die Feuerwehrleute hätten mehrmals Einsätze in der JVA geübt. Das habe sich nun als hilfreich erwiesen, so der Sprecher.

Die Feuerwehr könne zur Ursache sowie zu den Umständen des Geschehens keine Angaben machen. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und prüfe, ob ein strafbares Verhalten vorliege, so ein Sprecher der Polizei.