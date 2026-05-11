Sie wollten die Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims, in dem ein Feuer ausgebrochen war, in Sicherheit bringen. Dabei gerieten sie selbst in Gefahr: Acht Menschen wurden verletzt.

Neunkirchen (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Neunkirchen sind acht Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten drei Mitarbeitende sowie fünf Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei Verletzungen bei der Evakuierung der Bewohner. Die Heimbewohner blieben bei dem Feuer unverletzt.

Wegen eines Feuers in einem Patientenzimmer wurde am späten Sonntagnachmittag der Alarm ausgelöst. Nachdem die Bewohner in Sicherheit gebracht worden waren, konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, wie es hieß. Wegen der Schäden durch das Feuer mussten den Rettungskräfte 15 Bewohnerinnen und Bewohner des Heims in andere Pflegeeinrichtungen verlegen. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.