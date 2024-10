Die meisten Menschen, die von Rheinland-Pfalz aus abgeschoben werden, werden von ihrer Unterkunft außer Landes gebracht. Einige aber kommen zuvor in Abschiebungshaft in Ingelheim: Intensivstraftäter genauso wie zwei Nigerianer mit deutschem Ausbildungsvertrag. Oder die mit einem Spanier verheiratete Kolumbianerin – für die 31-Jährige ein Schock.

In der kleinen Gemeinschaftsküche hängt an der Wand ein blauer Karton in Wolkenform, in bunten Buchstaben steht da „herzlich willkommen“.