Nach dem Hotel-Einsturz in Kröv wird die zuletzt aufliegende Betondecke zerteilt. Ein Ende der Arbeiten vor Ort ist bisher nicht in Sicht.

Kröv (dpa/lrs) - Rund zwei Wochen nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel dauern die Abrissarbeiten noch an. Derzeit werde die zuletzt aufliegende Betondecke zerteilt und nach und nach abtransportiert, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier. Wie lange die Arbeiten unter anderem mit einem Kran vor Ort weitergehen sollte, konnte er nicht sagen. Es werde aber auf jeden Fall noch diese Woche dauern. Insgesamt seien die Abrissarbeiten langwierig.

In dem Hotel war am 6. August spätabends ein komplettes Stockwerk in sich zusammengebrochen. Zwei Menschen starben: eine 64-jährige Frau und der 59 Jahre alte Hotelbetreiber. Sieben weitere Menschen waren über Stunden in den Trümmern gefangen. Bei der 24-stündigen Rettungsaktion waren rund 250 Einsatzkräfte dabei.

Ein Gutachter ist von der Staatsanwaltschaft Trier mit der Ermittlung der Einsturzursache beauftragt worden. Noch gibt es keine Erkenntnisse zu der Unglücksursache.