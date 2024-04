Rheinböllen (dpa/lrs) - Die Autobahn 61 ist an der Anschlussstelle Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Richtung Süden wieder freigegeben worden. Die Strecke war wegen eines Polizeieinsatzes vollständig gesperrt, wie die Ermittler am Dienstagmorgen mitteilten. Der Einsatz in einem Baustellenbereich sei mittlerweile beendet worden. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

