Wegen einer Ölspur auf der Fahrbahn ist die A602 bei Trier am Donnerstagnachmittag gesperrt worden. Teilweise ist die Strecke am Freitagmorgen weiter gesperrt.

Trier (dpa/lrs) - Wegen einer großflächigen Ölspur ist die A602 bei Trier noch immer teilweise gesperrt. Ab der Anschlussstelle Kenn ( Kreis Trier-Saarburg) sei die Strecke in Richtung Koblenz beziehungsweise Saarbrücken aufgrund der laufenden Reinigungsarbeiten weiter nicht zu befahren, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Schweich.

Weil mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer die Anweisungen der Autobahnmeisterei missachtet hätten, bleibe die Strecke länger als ursprünglich angekündigt gesperrt. Wann die Sperrung aufgehoben werde, sei nicht abzusehen. Er rechne mit erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

Die Autobahn war am Donnerstagnachmittag ab Trier in Richtung Schweich (im Kreis Trier-Saarburg) und aus Richtung der L151 gesperrt worden. Zuvor war es nach den Angaben des Polizeisprechers zu mehreren Unfällen gekommen. Die Sperrung in Richtung Trier wurde laut einer Mitteilung der Polizei Trier in der Nacht aufgehoben. Zu dem Verursacher der Ölspur werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei Trier am Morgen.