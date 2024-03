Laubach (dpa/lrs) - Die Autobahn 48 ist nach einem schweren Lastwagenunfall zwischen den Anschlussstellen Laubach und Ulmen in Fahrtrichtung Trier zeitweise voll gesperrt worden. Wie genau es zu dem Unfall in der Nacht zu Freitag kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Lastwagenfahrer wurde demnach verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Am Morgen wurde die Autobahn dann wieder teilweise entsperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Erstmeldung der Polizei