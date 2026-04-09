Am Dienstag fängt ein Lkw auf der Autobahn Feuer. Die Strecke zwischen Neustadt und Neuwied muss zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Jetzt sind die Bergungsarbeiten abgeschlossen.

Koblenz (dpa/lrs) - Nach einem Lkw-Brand ist die Autobahn 3 zwischen Neustadt (Wied) und Neuwied wieder frei. Alle Spuren seien wieder befahrbar, bestätigte die Polizei. Die Bergung des Lastwagens war demnach bereits am Morgen abgeschlossen.

Am Dienstagabend waren zunächst die Zugmaschine und daraufhin der Sattelauflieger eines Lkw in Brand geraten. Die Autobahn in Richtung Frankfurt musste daher zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Aufgrund eines beschädigten Gaskraftstofftanks verzögerte sich die Bergung. Dies sorgte auch am Mittwoch noch für erhebliche Verkehrsbehinderungen.