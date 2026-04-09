Südwest A3 nach Lkw-Brand wieder frei
Koblenz (dpa/lrs) - Nach einem Lkw-Brand ist die Autobahn 3 zwischen Neustadt (Wied) und Neuwied wieder frei. Alle Spuren seien wieder befahrbar, bestätigte die Polizei. Die Bergung des Lastwagens war demnach bereits am Morgen abgeschlossen.
Am Dienstagabend waren zunächst die Zugmaschine und daraufhin der Sattelauflieger eines Lkw in Brand geraten. Die Autobahn in Richtung Frankfurt musste daher zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Aufgrund eines beschädigten Gaskraftstofftanks verzögerte sich die Bergung. Dies sorgte auch am Mittwoch noch für erhebliche Verkehrsbehinderungen.