Auch nach über drei Jahren läuft der Wiederaufbau von Schulen, Kitas und Straßen nach der Flut im Sommer 2021 weiter. Dafür ist eine hohe Millionensumme ausgezahlt worden. Noch mehr Geld steht bereit.

Trier (dpa/lrs) - Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Rheinland-Pfalz hat für den Wiederaufbau in den von der Flut betroffenen Kommunen 970 Millionen Euro an Förderungen bewilligt. Knapp 580 Millionen Euro seien davon bereits ausgezahlt worden, teilte die ADD mit.

Mit den Fördermitteln sollen allgemeine kommunale Infrastruktureinrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten, Rathäuser, Sportplätze, Friedhöfe, Straßen oder Radwege wieder aufgebaut werden.Die Gelder stammen aus dem von Bund und Ländern zur Verfügung gestellten Wiederaufbaufonds.