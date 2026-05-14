Südwest 93 Verstöße bei Polizeikontrolle in Autotuner-Szene

Polizei kontrolliert Autoposer
Die Polizei führten umfangreiche Verkehrskontrollen durch. (Archivbild)

Unzulässige Umbauten, Drogenverdacht und ein Haftbefehl: Die Polizei in Ludwigshafen hat bei einer Kontrolle in der Tuner-Szene hart durchgegriffen. Was die Beamten alles entdeckten.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei Kontrollen in der Autoposer-Szene hat die Polizei in Ludwigshafen 93 Verstöße festgestellt - darunter waren auch zehn Straftaten. Bei der Kontrollaktion am Mittwoch wurden insgesamt 158 Fahrzeuge unter die Lupe genommen, wie die Beamten mitteilten. In 21 Fällen wurden unzulässige technische Veränderungen an Autos festgestellt. Die Polizei verbot in diesen Fällen die Weiterfahrt.

Bei zwei Fahrern ergaben sich Hinweise auf unerlaubten Betäubungsmittelkonsum. Und bei einer weiteren Kontrolle stellte die Polizei fest, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorlag - er wurde direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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