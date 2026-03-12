Der 85-Jährige fährt auf dem Radweg neben einer Straße. An einer Einmündung kollidiert er mit einem Auto. Die genaue Ursache ist bislang unklar.

Worms (dpa/lrs) - Ein 85-jähriger Fahrradfahrer ist in Worms von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr er den Fahrradweg der Kirschgartenstraße. Ein 26-jähriger Autofahrer war parallel zu ihm unterwegs. Im Bereich der Einmündung zum Mondscheinweg seien der Fahrradfahrer und das Auto dann aus bisher ungeklärten Gründen zusammengestoßen.

Der 85-Jährige erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingesetzt, heißt es.