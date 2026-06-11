Südwest 84-Jähriger um 30.000 Euro betrogen

Polizei
Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Betrugsmasche mit hohem Schaden: Betrüger geben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Sie bringen einen älteren Mann dazu, online Geld zu überweisen.

Trippstadt (dpa/lrs) - Trickbetrüger haben einen 84-Jährigen aus Trippstadt im Landkreis Kaiserslautern um rund 30.000 Euro gebracht. Die Täter hätten sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben und eine Sicherheitslücke im Konto des Opfers vorgegeben, teilte die Polizei mit. Unter diesem Vorwand hätten sie den 84-Jährigen dazu gebracht, mehrere Überweisungen im Online-Banking zu tätigen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie rät dazu, verdächtige Anrufe sofort zu beenden, die eigene Bank über die offizielle Telefonnummer zurückzurufen und bei Betrugsversuchen die Polizei zu informieren.

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