Zwei Unbekannte überfallen einen älteren Herrn in einem Einfamilienhaus und entkommen. Wer hat die Täter gesehen?

Sulzbach (dpa/lrs) - Ein 80-Jähriger in Sulzbach ist am Sonntagmorgen von Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei Saarbrücken mitteilte, klingelten zwei unbekannte Männer an dem Einfamilienhaus des Opfers, in dem er allein wohnt. Daraufhin bedrohten sie ihn mit einem Messer und durchsuchten die verschiedenen Räume des Hauses. Die Täter erbeuteten Schmuck und das Mobiltelefon des Überfallenen. Nach dem Überfall suchte das Opfer die Nachbarin auf und verständigte von dort aus die Polizei.

Die Polizei Saarbrücken sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Beide sollen etwa 30 Jahre alt sein und mit einem saarländischen Dialekt sprechen. Einer der beiden wird als hager beschrieben, der andere als kräftig. Beide trugen dunkle Handschuhe, der kräftigere der beiden Täter trug außerdem eine dunkelrot glänzende kurze Hose.