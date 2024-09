Mit einem Messer wird ein Mann in einem Park von einem Unbekannten angegriffen. Schwerverletzt macht er auf sich aufmerksam. Die Suche nach dem Täter läuft.

Völklingen/ Saarbrücken (dpa/lrs) - In einem Park in Völklingen ist ein 77-Jähriger am Mittwochabend von einem unbekannten Täter mit einem Messer angriffen und schwer verletzt worden. Der Mann saß auf einer Parkbank, als ihn der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen ohne ersichtlichen Grund attackierte, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete der Täter demnach.

«Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren», sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes in Saarbrücken. Es handele sich um ein versuchtes Tötungsdelikt. Noch gebe es keine Hinweise auf den Täter. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gebe es zwischen Täter und Opfer «keinerlei Vorgeschichte».

Der Mann sei zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Park gewesen, der in der Nähe eines alten Friedhofs liege. Schwerverletzt habe er im nahen Straßenbereich auf sich aufmerksam gemacht, sodass Zeugen die Polizei und Rettungskräfte alarmiert hätten. Es bestehe keine Lebensgefahr mehr, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.