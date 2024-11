Zum Auftakt der fünften Jahreszeit am 11.11. werden wieder Tausende Närrinnen und Narren in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt unterwegs sein.

Mainz (dpa/lrs) - Mit dem Start der fünften Jahreszeit am 11.11. präsentiert der Mainzer Carneval-Verein (MCV) seine neue Zugplakette. Das Figürchen zum Umhängen, mit dessen Verkauf der Rosenmontagszug mitfinanziert wird, feiere im nächsten Jahr sein 75-jähriges Jubiläum, sagte MCV-Präsident Hannsgeorg Schöning in Mainz.

Die Zugplakette, die in sechs verschiedenen Farbkombinationen erhält ist, gilt als Eintrittskarte für den Rosenmontagszug. 30.000 Plaketten will der MCV an die Närrinnen und Narren verkaufen. Das Motto der Mainzer Fastnacht 2025 lautet entsprechend: «In Meenz zu feiern, des ist nett, but don't forget se Zugplakett!».

Feiern, schunkeln, singen, tanzen vor dem Fastnachtsbrunnen - aber ohne Glas

Zum Auftakt der fünften Jahreszeit am Montag werden auf dem Schillerplatz im Herzen der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt rund 9.000 Närrinnen und Narren traditionell die Zeit bis 11:11 Uhr herunterzählen. Die Tickets für das Treffen zum Preis von sieben Euro wurden verlost. Es soll nach Angaben des MCV aber noch ein Kontingent an Karten verkauft werden, die Anzahl ist noch offen.

Auf das Gelände auf dem Schillerplatz dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mehr Menschen kommen. Auch dürfen von den Feiernden nur 0,5-Liter-PET-Mineralwasserflaschen, aber kein Glas mitgenommen werden. Nach dem dreifach donnernden Helau zu den Klängen des Narrhallamarschs um 11:11 Uhr und dem Einmarsch aus Garden, Schwellköpp und Trommlercorps kann dann bei etlichen Auftritten von zahlreichen Gruppen bis 20.00 Uhr geschunkelt, gesungen und getanzt werden.