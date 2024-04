Ein 73-Jähriger ist bei einem Autounfall in Mainz ums Leben gekommen. Es war kein anderes Fahrzeug in den Unfall am Donnerstag involviert, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Von dort wurde der Wagen über die Fahrbahn zurück zur Mittelleitplanke geschleudert und kam dort zum Stehen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Mainz (dpa/lrs) - Einsatzkräfte bemerkten während der Unfallaufnahme, dass ein Lkw-Fahrer den Unfall im Vorbeifahren filmte. Der Fahrer wurde kontrolliert und muss laut der Polizei mit einer Strafanzeige sowie einer empfindlichen Strafe rechnen.

