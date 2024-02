Ein 72 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) schwer verletzt worden. Der Mann sei am Dienstagabend auf der B41 mit seinem Motorrad aus zunächst unklarer Ursache ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten 72-Jährigen in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge sei kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen, hieß es.

PM der Polizei