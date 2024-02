Im rheinland-pfälzischen Mobilfunkpakt wurde vereinbart, bis Ende des Jahres 850 Standorte neu zu errichten. Mehr als Hälfte dieses Ziels wurde seit dem Start der Vereinbarung bislang umgesetzt.

Mainz (dpa/lrs) - Der Ausbau der Mobilfunkversorgung in Rheinland-Pfalz geht voran. 566 neue Mobilfunkmasten wurden seit dem Jahr 2022 im Land errichtet, wie Digitalminister Alexander Schweitzer (SPD) am Freitag in Mainz sagte. Mehr als 1200 Standorte seien auf den neuesten Mobilfunkstand 5G aufgerüstet worden.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat mit den Mobilfunknetzbetreibern Telekom, Vodafone, Telefonica/O2 und 1&1 im November 2022 einen Mobilfunkpakt ins Leben gerufen. Darin wurde vereinbart, bis Ende des laufenden Jahres 850 Standorte neu zu errichten, 2700 bestehende Standorte auf den Standard 4G und 3000 Standorte auf den Standard 5G aufzurüsten.

Der Digitalminister äußerte sich zuversichtlich, dass die gesteckten Ziele erreicht werden können. Das Land, die Kommunen und die Mobilfunknetzbetreiber müssten dafür alle ihre Hausaufgaben erledigen. Auch die Unternehmen versicherten das Erreichen der Zusagen.

