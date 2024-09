Eine 53-Jährige ist während eines Haltes am Bahnhof Konz-Mitte im Landkreis Trier-Saarburg aus einem Zug geschubst worden. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich die Frau bei dem Sturz auf den Bahnsteig schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bislang ist die Person, die die Frau geschubst hat, unbekannt. Die 53-Jährige war demnach in Begleitung ihrer Tochter unterwegs. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagmorgen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.