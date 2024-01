Saarbrücken (dpa/lrs) - Etwa 5000 Menschen haben laut Polizei am Sonntag in Saarbrücken gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Polizei sprach am Sonntagnachmittag von einem friedlichen Verlauf. Aufgerufen hatte zu der Kundgebung ein Bündnis unter anderem aus «Fridays for Future» und den Jugendorganisationen von SPD, Grünen, der Linken, FDP, CDU und des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Die Veranstaltung stand unter dem Motto «Nie wieder ist jetzt!» und sollte nach Angaben der Veranstalter ein Zeichen gegen Faschismus und rechte Hetze setzen, wie der Juso-Landesverband Saar vorab mitteilte.