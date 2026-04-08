Evakuierung am Morgen geplant: 1.100 Menschen müssen raus, weil eine Weltkriegsbombe mit beschädigtem Zünder direkt auf der Mosel unschädlich gemacht wird.

Koblenz (dpa/lrs) - Eine 500-Kilogramm-Bombe wird heute auf einem Baggerschiff in Koblenz entschärft. Die Evakuierung des Sperrkreises, 1.000 Meter rund um den Gülser Moselbogen, soll um 8.30 Uhr beginnen, wie die Stadt mitteilte. Etwa 1.100 Menschen sind demnach betroffen.

Die Bombe war bei Baggerarbeiten im Rhein gefunden worden. Es handelt sich dabei um eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem intakten und einem abgebrochenen Zünder, wie die Stadt informierte. Sie befindet sich zurzeit auf einem Baggerschiff in einer Moselschleuse.

Laut dem Kampfmittelräumdienst darf der Blindgänger vom Schiff nicht umgelagert werden, sondern muss dort entschärft werden. Am ursprünglichen Fundort im Rhein hätten laut Stadtverwaltung rund 16.000 Personen und verschiedene Einrichtungen evakuiert werden müssen.

Kita und Campingplatz müssen geräumt werden

Betroffen sind den Angaben zufolge ein Bereich des Stadtteils Lay, die dortige Kindertagesstätte sowie der Campingplatz Güls, der Sportboothafen, die Bahnstrecke entlang der Mosel und die Bundesstraßen 416 und 49. Die Bundesstraße 327 (Hunsrückhöhenstraße) werde befahrbar bleiben.

Für zu betreuende Kinder aus der Kindertagesstätte und weitere Betroffene sollen im Stadtteil Lay Möglichkeiten zum Aufenthalt geschaffen werden. Die Evakuierung soll um 8.30 Uhr beginnen.